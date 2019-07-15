台灣吃到飽餐廳多，很多人怕胖又想吃吃到飽，因此詢問營養師孫語霙有沒有吃不胖的方式，孫語霙回應，與其斤斤計較攝取的熱量，不如多補充平常吃不夠的營養素。因此她在臉書《營養師愛碎念-孫語霙營養師》列出吃到飽當中CP值最高的食物。

1.生魚片、生蝦

生魚片、生蝦、螃蟹等紅色海鮮，含有豐富蝦紅素，但價格昂貴。平常因為用眼過度，蝦紅素有高度抗氧化力，對於青光眼、眼壓高的患者有緩解效果。

2.生蠔

生蠔含鋅量高，吃5顆就能有15mg的鋅，即達成年男性一天所需。事實上，鋅可以增強免疫力、維持性能力、促進成長發育、避免皮膚長痘痘、發炎，缺乏鋅的人通常容易掉髮、皮膚炎、腹瀉、經常感冒、性慾減退、貧血。

3.乾酪、乳酪

乳酪雖然熱量偏高，但含有非常豐富維生素B2、鈣質、蛋白質，營養價值極高，尤其缺乏維生素B2容易嘴破，補充乳酪是很好的解決方法。

(中時電子報)