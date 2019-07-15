今年UA跑鞋家族，跨界推出首雙搭載HOVR科技中低訓練鞋「HOVR APEX」，運用全新零重力技術，在長時間的運動過程中依然保持絕佳舒適度。

這次邀請到備戰2020東京奧運羽球一哥周天成，分享跑步訓練對自己的幫助，回憶2014年國際賽中面臨10連敗的低潮，一度陷入自我懷疑的過程中，在摸索的過程開始嘗試不同領域的訓練，像是透過跑步訓練基礎體能，嘗試開發出自己更多的可能性，透過跑步開始思考自我，這也讓他在賽場上有更多獨立思考的能力，也慢慢成就現在的自己。

出道至今演出超過十檔電視劇作品的楊晴，也在記者會上大方分享自己訓練的小祕訣，從小加入田徑隊的楊晴，對於跑步的要求也從單純的重量訓練，漸漸轉變成透過慢跑來放鬆自己，她也在分享中提到：「跑步對我來說是最放鬆的，當我路跑時會脫離角色回到最原本的自己、回到生活，而在過程中我也學習著和自己對話，跑步就像是一個心理遊戲，會讓心變得堅強勇敢！」

今年夏天，UA為推廣跑步訓練，攜手全台五大跑團，於8/21至9/13舉辦舉辦《UA 鬥陣尬一夏 環台挑戰賽》以「UA Training For Runner 肌力訓練」為主幹，結合台北、新竹、台中、台南、高雄等五大地區具當地特色的關卡挑戰，屆時將聚集全台擁有強韌決心的跑者，一起炎夏開練，知難不退。

(中時 )