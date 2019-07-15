籲國民黨團結 韓國瑜：確定時間將拜訪郭台銘

高雄市長韓國瑜今天自國民黨總統初選中勝出，順利獲得投入2020總統大選入場券。對於未來如何整合國民黨，韓國瑜在民調發布記者會後受訪表示，記者會結束後立刻展開拜訪，只要聯絡完畢，就立刻會到朱立倫、郭台銘那邊，用最大誠意拜訪。然而，有關郭台銘部分，韓國瑜二度致電都沒找到人，後來韓陣營聯繫前立委周守訓，周表示郭台銘必須去醫院探望母親，時間無法配合。

韓國瑜今天中午就到朱立倫辦公室訪朱立倫。朱立倫接受媒體訪問時表示，現階段就是要團結大家，因此，他對韓只會說兩個重點，一是要團結國民黨，第二最重要是要儘快去找郭台銘，並尋求他的支持。

因此，韓郭會何時會面成外界關注焦點。然而，韓國瑜陣營表示，韓國瑜以自己的手機兩度打電話給郭台銘，但都沒接，也發了簡訊表示希望會面，後來還請前立委周守訓向郭台銘轉達。

韓陣營表示，周守訓告訴他們，郭台銘今天要探視生病的母親，可能不方便，韓國瑜則表示，未來只要郭台銘有時間，他們都願意配合。

(中時電子報)