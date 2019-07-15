國民黨總統初選民調公佈，結果高雄市長韓國瑜以44%大贏鴻海前董事長郭台銘的27%，獲得壓倒性勝利。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，韓國瑜會贏的原因有兩個，一是國民黨初選制度有利韓國瑜，二是韓粉非常熱情。不過，初選已經結束，勝負從今天開始。

黃暐瀚在《Yahoo!奇摩新聞》的網路節目《風向台灣》上表示，韓國瑜出線原因有兩個：國民黨初選遊戲規則，對韓國瑜太有利。因為這次國民黨初選的計算方式，完全不考慮第二名跟第三名的民調，與領先者中間差多少。

黃暐瀚再表示，簡單來說，第一名如果是韓國瑜，第二名是蔡英文，第三名是柯文哲，那麼蔡英文和韓國瑜之間是相差5%，還是10%這件事情，完全不在這次國民黨民調考慮範圍。如果郭台銘贏蔡英文10%，而韓國瑜只贏蔡英文5%，會不會影響加權，完全沒有考慮。這個遊戲規則對人氣高的候選人非常有利。

黃暐瀚指出，韓第二是韓粉非常狂熱。這些韓粉五場挺韓造勢大會，不管淋雨、曬太陽，都親到現場立挺到底，區區等電話又算什麼？他們絕對會把韓國瑜的民調撐高。

黃暐瀚強調，韓國瑜是國民黨最強候選人沒錯，但是不是代表韓國瑜能選贏2020總統大選，變數還非常多。初選已經決定了，但是大選，勝負從今天才開始。

(中時電子報)