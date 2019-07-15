國民黨總統初選結果今（15日）揭曉，高雄市長韓國瑜確定勝出，獲44.805％支持度，大贏前鴻海董事長郭台銘27.73％。高雄市副市長李四川今天受訪說，高雄市政勢必動見觀瞻，更被大檢視，未來市府團隊責任及壓力也將更重。

韓國瑜將代表國民黨出征2020，在許多韓粉心中，高雄市副市長李四川是他們期盼的接班人。李四川幫高雄鋪路的政績有目共睹，臉書上也有「李四川後援會」社團。

據《中央社》報導，61歲的李四川是屏東東港小琉球人，曾任行政院秘書長、中國國民黨秘書長、新北市副市長。李四川去年底被韓國瑜延攬出任高雄市副市長。李四川有工程專業，主責全市「路平專案」有成，親力親為，踏實作風結合其工程專業也令防汛工程經得起考驗，為韓國瑜加分不少

韓國瑜於國民黨總統初選勝出消息傳來，李四川一則以喜，一則以憂，他說，喜的是恭喜韓國瑜要更上層樓，憂的是，市府團隊責任將更重，「皮要繃得更緊」，更努力做好市政，讓韓國瑜無後顧之憂。

李四川說，高市淹水及道路坑坑洞洞的沉痾由來已久，不可能短短幾個月就能完全解決，他的職責就是全心全力要做好路平、燈亮、水溝通，要讓市民有一條平安返家的路，雖然不可能馬上盡善盡美，但至少要盡全力去做，讓市民有感。

對於被外界視為韓國瑜最佳接班市長人選之一，李四川極力撇清，他說，北漂40多年，去年底才回南部，完成任務後準備告老還鄉，再則他是「拿鐵鎚的」，不適合「拿麥克風」，不諳政治，對政治十分外行，他也沒有從政意願。

(中時電子報)