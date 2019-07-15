工商建設研究會今天發出新聞稿表示，「堅定信念」、「全力支持」國民黨總統候選人，韓國瑜先生！

工商建研會表示，將做工商企業界最堅強的後盾，全力支持中國國民黨推出的總統候選人：韓國瑜先生，期望他能將台灣帶領到「國家安全」、「人民有錢」，更在「堅持 九二共識」、「堅決 反對台獨」信念下，讓台灣人民「安居樂業」、「豐衣足食」。

(工商 )