工商建研會：全力支持韓國瑜 15:112019/07/15 工商 譚淑珍 、中時、 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜（右）離開黨部時，降下車窗向支持者拱手致意。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 工商建設研究會今天發出新聞稿表示，「堅定信念」、「全力支持」國民黨總統候選人，韓國瑜先生！ 工商建研會表示，將做工商企業界最堅強的後盾，全力支持中國國民黨推出的總統候選人：韓國瑜先生，期望他能將台灣帶領到「國家安全」、「人民有錢」，更在「堅持 九二共識」、「堅決 反對台獨」信念下，讓台灣人民「安居樂業」、「豐衣足食」。 (工商 ) #韓國瑜 #工商建研會 也許您會感興趣 推薦閱讀 為啥有人想罷韓？孫大千一語道破關鍵 09:122019/07/11 政治 韓國瑜好打？她嘆：民進黨誤判局勢 09:272019/07/11 政治 談韓國瑜選總統 李佳芬曝「他表態前沒有先跟我說」 21:112019/07/11 娛樂 罷韓唯一理由 肥肉落入瑜手 04:102019/07/12 政治要聞 黑韓卡韓、假民調為何全無效？ 04:102019/07/15 論壇廣場 藍將公布初選 網：韓黑崩潰的一天 08:202019/07/15 政治 罷免韓國瑜？洛杉基分析後 一句話送韓黑 10:212019/07/15 政治 藍初選五家民調結果 數據全公布 11:122019/07/15 政治 周錫瑋：民意支持韓國瑜選總統 他最具正當性 12:102019/07/15 政治 韓大勝郭 黃暐瀚稱理由有兩點 14:452019/07/15 政治 政治熱門新聞 將迎史上規模最卑鄙大選？蔡正元：韓要有心理準備 - 政治 郭台銘聲明：恭喜韓國瑜 未提未來動向 - 政治 - 中時 韓大贏郭原因？大家忽略了這件事 - 政治 從市長到總統之路 韓國瑜創造庶民政治奇蹟 - 政治 - 中時 韓大勝 胡幼偉自爆「被恭喜」 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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