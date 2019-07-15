日本超人氣品牌ECONECO原創插畫家繪子貓老師來台舉辦兩天簽名會，現場聚集大批粉絲排隊簽名，而日系藥妝領導品牌-日藥本舖為ECONECO台灣的獨家代理，特於7/1-7/30在誠品生活南西一樓舉行「ECONECO南西誠品快閃店」開幕至今每天都吸引大批粉絲前來。

這次繪子貓老師也專屬為台灣設計限定角色，分別為台灣黑熊、石虎、台灣藍鵲、台灣獼猴，繪子貓老師在分享設計過程時說:「石虎是我最喜歡的一個角色，第一次看到石虎的照片就對這個動物非常感興趣，迫不及待的想要設計，而且每次畫這個角色時都非常快樂，嘴角都會不自覺的微笑。」

這次快閃店活動除了繪子貓老師親筆繪製的台灣限定角色明信片外，還首次跟鶯歌百年品牌傑作陶藝聯名推出ECONECO Unita天燈提樑茶具組，天燈造型茶壺上的圖騰為人氣角色Unita加上老師特地為此款茶壺設計的蝴蝶蘭，特別具有台灣的特色！限量100組的商品，想獨家收藏的朋友們，千萬不要錯過了!

(中時 )