「順天環匯酒店」兼具商務及休閒度假的設施，吸引眾多商務旅客長期選擇入住，每個房型皆含客廳、餐廳、廚房而一應聚全。（馮惠宜攝）

看好台中市場，國際重量級酒店陸續插旗台中市，尤以台灣大道沿線更是戰火猛烈，近期就有三家新興酒店選擇在台灣大道插旗，包含四季酒店、北部崇偉集團與近期甫開幕的中部首座精品酒店式豪華行政公寓「順天環匯酒店」等。

繼去年開幕的台中萬楓酒店，還有即將於第四季開幕的李方艾美酒店，籌備中的勤美洲際酒店預計2022年開幕，更有Moxy酒店和JW Marriott酒店也有意進軍台中，相關計畫正在籌備中，而台中首家四季酒店（Four seasons）也有意選擇新光三越旁設點，結合台中國家歌劇院等國際地標，未來台中國際觀光市場前景可期。

其中，台灣大道沿線更以優越的交通動線成為兵家必爭之地；而順天建設首度跨足飯店業所推出的「順天環匯酒店」，上周就以「中部首座精品酒店式豪華行政公寓」成為眾所矚目的焦點。

順天環匯酒店指出，去年年底開始試營運，已吸引眾多名流與國際明星前來入住，包含兩岸三地知名演藝人員、國際運動選手與球星、以及韓團少女時代明星成員等人。將於8月進國家歌劇院演出的聖彼得堡芭蕾舞團，也特別指名入住，顯見於高端顧客與菁英族群的市場中，順天環匯已快速建立起好口碑。

順天環匯總經理林信誠表示，試營運至今，選擇長期入住的國際商務人士入住占比高達90％，多達40多個不同國籍的旅客，且每月增幅均達雙位成長，其中5-6月份更漲破五成，業績漲幅驚人，足見中部地區對於高端酒店式行政公寓的需求。

(中時 )