以演出《羋月傳》走紅的大陸男星高雲翔，2018年3月在澳洲涉性侵被捕，為了遵守保釋條件，一家人目前暫居當地面對官司審理。明星妻子董璇一年多來更當起空中飛人兩頭跑。不過15日陸媒報導，有知情人士爆料兩人已於5月秘密簽字離婚，且因高雲翔人在澳洲官司纏身無法回國，所以他只能通過與民政局工作人員以「視頻通話」的方式來辦理。離婚方式被酸相當「新穎」、「奇葩」。

據爆料者稱，高雲翔之所以選擇在五月份與董璇離婚，是為了保護董璇的個人財產不受牽連。因他的性侵醜聞影響《巴清傳》播出，2018年12月4日，《巴清傳》的投資方唐德影視申請了對高雲翔和北京藝璇資產的保全措施，2019年1月4日法院裁定申請成立，二人6000萬人民幣（約2億7千多萬台幣）資產被凍結，4月4日，高雲翔被正式起訴。當時高雲翔曾在微博發文回應過此事：「唐德起訴的是我高雲翔，被告人中沒有董璇。所有事情皆因我而起，我也一直在積極配合處理。」極力澄清董璇與這件事無關。

據悉目前董璇已不是北京藝璇公司的法人，但該公司實際控制人和受益人還都是董璇，猜測他是不願讓董璇被拖累，才會離婚。有陸媒致電董璇所屬經紀公司，對方聲稱不是工作人員，無法做出解釋。

兩人離婚消息一出，不少人都解讀兩人是為了保全財產而「假離婚」，也有網友認為之前被封「原諒教主」的董璇已經仁至義盡，在丈夫鬧出難堪的性侵醜聞後積極營救，現在才辦離婚很夠意思了。

(中時 )