針對高雄市長韓國瑜代表國民黨參選總統，外傳陳其邁將回高雄備戰等議題。行政院副院長陳其邁表示：高雄是他的家，「我現在的工作是行政院的副院長，高雄有任何我能夠奉獻心力的地方，中央一定會跟地方充分合作，把高雄建設好」。

陳其邁指出，尤其高雄現在是產業轉型的關鍵，不管是橋頭科學園區重大交通建設計畫，像捷運黃線、紅線以及林園線，這些重大的計畫，中央都會全力補助高雄。他強調，自己的風格是做什麼像什麼，既然是行政院副院長，就會把自己的工作做好。

(工商 )