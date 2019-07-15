備戰高雄市長？陳其邁：現在當好行政院副院長 15:352019/07/15 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對高雄市長韓國瑜代表國民黨參選總統，外傳陳其邁將回高雄備戰等議題。行政院副院長陳其邁表示：高雄是他的家，「我現在的工作是行政院的副院長，高雄有任何我能夠奉獻心力的地方，中央一定會跟地方充分合作，把高雄建設好」。 陳其邁指出，尤其高雄現在是產業轉型的關鍵，不管是橋頭科學園區重大交通建設計畫，像捷運黃線、紅線以及林園線，這些重大的計畫，中央都會全力補助高雄。他強調，自己的風格是做什麼像什麼，既然是行政院副院長，就會把自己的工作做好。 (工商 ) #高雄 #陳其邁 #行政院副院長 也許您會感興趣 推薦閱讀 為啥有人想罷韓？孫大千一語道破關鍵 09:122019/07/11 政治 平潭直航高雄 海峽號首航滿載遊客 04:102019/07/12 兩岸新聞 南漂20年 她被大雨後的高雄嚇到！ 22:092019/07/12 政治 勸韓國瑜「毋通」選總統 陳其邁：他聽不下去 20:582019/07/13 政治 藍色執政要能接棒 才能翻轉高雄 01:212019/07/14 政治要聞 陳其邁：韓市長應想怎麼對高雄市民說明 11:462019/07/15 政治 電動車電池國產化 陳其邁盼加速電芯驗證機制 13:522019/07/15 財經 政治熱門新聞 將迎史上規模最卑鄙大選？蔡正元：韓要有心理準備 - 政治 郭台銘聲明：恭喜韓國瑜 未提未來動向 - 政治 - 中時 韓大贏郭原因？大家忽略了這件事 - 政治 從市長到總統之路 韓國瑜創造庶民政治奇蹟 - 政治 - 中時 韓大勝 胡幼偉自爆「被恭喜」 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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