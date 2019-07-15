2020最強棒 民調初選韓國瑜勝出！

國民黨今公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜以44.805％平均支持率，壓倒性勝出，將代表國民黨角逐2020總統大選。對此，前國民黨立委蔡正元直言，韓國瑜要有心理準備，迎戰一場史上規模最大、招式會最卑鄙、手段最「血腥」的大選。

國民黨總統初選結果顯示，韓國瑜獲44.805％支持度，大贏郭台銘27.73％，第三則是前新北市長朱立倫17.9％，第四為前台北縣長周錫瑋6.02％，第五為孫文學校總校長張亞中3.544％。韓將代表國民黨角逐2020總統大選，週三將送中常會完成提名核備作業，28日在全代會上正式提名。

對此，蔡正元在臉書撰寫「這將是史上最『血腥』的大選」一文。蔡指出，國民黨確定提名韓國瑜參選2020大選，與蔡英文對壘。他說以蔡英文對付賴清德的手段，韓國瑜要面對將是蔡英文鋪天蓋地的招式，每一招都會比對付賴清德更加「血腥」好幾倍。

蔡正元直言，韓國瑜要有心理準備，迎戰一場史上規模最大、招式會最卑鄙、手段最「血腥」的大選。

網友紛紛回文表示「人民會當韓國瑜的後盾，心意已決很難動搖」、「要得人心，出什麼奧步台灣人很清醒的，不會再苦四年了」、「要挺住決不動搖。不論怎麼抹黑抹紅都力挺」、「如果真的只有藍綠對決，個人認為，小英根本不堪一擊」、「民進黨奧步無極限」、「我不喜歡國民黨更討厭民進黨，希望民進黨趕快被消滅！」、「一點都不民主，只會奧步」。

(中時電子報)