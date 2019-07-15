劍橋公爵夫人凱特(左)頒發冠軍獎盃給喬柯維奇。（美聯社）

當世網壇三巨頭費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)、喬柯維奇(Novak Djokovic)，同時也被公認是網壇史上最厲害的3個人。喬柯維奇期許自己在5年內成為最多大滿貫金盃的選手，超越在他之前的費德勒(目前20冠)、納達爾(18冠)。「希望到時候，我能聽到球迷呼喊我的名字。」

這次的溫網大戰讓喬柯維奇更加認清，無論他如何努力也很難把球迷從費納二人手中拉過來，他雖然照樣贏球，看到現場14000人幾乎都聲援費德勒，他心裡其實還是難過的。「你不可能不注意到觀眾的反應，那種充滿激情的熱烈氣氛。能獲得大部分的觀眾支持是很棒，不行的話也只能向內尋求了。」

費德勒也在這場大戰認清一件事，就是個人紀錄沒那麼重要了。「我過去非常重視紀錄，當時我快要追上了，後來破了紀錄，感覺很偉大。現在情況不同，我成為被追趕的人，保持紀錄並不是我打球的動力了，如果有人刷新紀錄，我恭喜他們，畢竟世上很少有永遠的紀錄。」

無論能否守住紀錄，都不影響球迷對費德勒的敬愛與網壇地位。明星氣質和魅力並不是刷冠軍、破紀錄就能換來的，即使是打球的風格，喬柯維奇也比另外兩人樸素，他有完美的反手拍、精準的放小球，以球迷常用的話來形容就是「他打球像個機器人。」

喬柯維奇比費德勒年輕5歲，擁有時間優勢，但他表示破紀錄不是他的目標，他單純羨慕費德勒能獲得那樣的支持，因此願意為了贏得球迷的心而繼續奮戰。喬柯維奇期盼終有一日球迷能夠打從心裡喜歡他，也希望球迷不要因為他破紀錄就敵視他。

(中時電子報)