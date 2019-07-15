國民黨總統初選高雄市長韓國瑜大勝，除了韓國瑜外，文化大學新聞系主任胡幼偉今天也自爆被人恭喜。胡幼偉說，他沒有參選，只是觀選，而且他早就說過韓會大贏，所以對於韓勝出，他雖高興，但反應出奇平靜 。

胡幼偉說，韓國瑜贏了，而且是大贏。為什麼韓會贏，而且能贏這麼多？有一本書裡有寫答案。但是，他不能說是哪一本書。讀者要自己去打聽。

胡幼偉也說，韓大贏，竟然有人向他恭喜。這也很幽默，因為他並沒有參選，只是觀選而已。其實，他也不是啦啦隊員，只是坐在記者席裡的一位新聞人，跟一位教競選行銷傳播的學者而已。

胡幼偉表示，韓大贏，他為韓高興；但其實，他也出奇地平靜。因為，他很早就講過，韓會贏。只是，很多人完全不信，或半信半疑而已！

胡幼偉在「庶民兵法韓流解碼」中分析了對「韓流」的觀察，但胡幼偉說，賺錢，郭懂；他不懂；競選行銷傳播，他懂，郭不懂。

嗨到「凍未條」 民調勝出！韓粉拿大聲公喊心內話

(中時 )