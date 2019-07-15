假交友投資詐騙的對方紀錄，詐騙集團以愛為名，施以詐術誆騙金錢。（胡欣男翻攝）

假交友投資詐騙的對方紀錄，詐騙集團以愛為名，施以詐術誆騙金錢。（胡欣男翻攝）

陳姓多金熟女去年遇到假交友詐騙，對方誆稱在香港證券集團上班，有未上市的股票可集資操作，獲利驚人，因對方每天噓寒問暖，讓她陷入戀愛的錯覺，前後共匯款3次，共33萬美金，事後對方人間蒸發，才驚覺受騙。陳女今天受訪感嘆，當時「鬼迷心竅」，覺得對方真的在追求他，從沒遇過這種投資案竟是詐騙。

刑事局透過165反詐騙大數據分析，發現去年至今年4月，遭假交友投資詐騙而匯入香港金融帳戶的被害案件，被害件數雖僅佔1％，財損金額竟高達新台幣9億餘元，刑事局偵查第七大隊成立專案小組追查。

警方分析發現，係境外詐欺犯罪集團，先盜用圖片創設帳號，透過社群交友軟體加台灣民眾為好友，從每日噓寒問暖、體貼關心、親暱稱呼至甜言蜜語，逐步引誘被害人掉入網路虛構愛情的圈套，利用數週至數月博取被害人的信任與情感投入，即伺機謊稱任職香港的金融或博弈公司，有股票、外匯、黃金、期貨等金融商品或博彩的內線消息。

詐騙集團又誆稱，因自己是內線人員無法投資，誘騙被害人出資投資，再不斷用各種理由慫恿被害人加碼，並指示被害人將投資款項匯入台灣或大陸人士於香港金融機構開立的帳戶，若被害人欲取回投資獲利款項，詐欺集團即以繳交手續費、保證金、稅金等各種名目，要求被害人再匯款，若被害人察覺異狀，對方旋即失聯或封鎖通訊軟體。

刑事局報請北檢檢察官林安紜指揮，歷經3個月深入分析與追查，發現係林姓、許姓等女子與香港假貸款公司合作，以「假金流真貸款」號召有資金需求的民眾前往香港開立金融帳戶，再將金融帳戶提供予詐欺集團進行「美化」。警方遂上周將林等21嫌拘提到案，依詐欺罪送辦。

其中1名陳姓中年女子，今天受訪表示，去年在通訊軟體認識詐騙集團，對方佯稱在香港高盛集團任職，是高階白領，兩人在網路聊天培養感情，對方每天都會報告行蹤，並關心她過得如何，讓她有陷入戀愛的錯覺。之後對方稱有未上市股票要集資，獲利可觀；因她要買房子需資金，對方便鼓吹她投資翻倍後就能買房。

陳女匯出第一筆款項後，有自稱香港律師聯繫她，稱股票上市分紅後，需繳交稅金才能獲利。陳女說，這時她已隱約覺得被騙，但對方仍持續關懷問候，她總共匯出3筆錢共33萬美金，損失約合新台幣1000萬元，最後對方通訊軟體封鎖她，才確定遭詐。

警方呼籲，對素未謀面網友推薦的各種投資，應審慎思考與評估，有任何疑問均可撥打165反詐騙諮詢專線查證，勿輕信詐騙謊言，若一時不察遭詐騙匯至香港金融帳戶，除可前往鄰近派出所報案，目前香港警務處也設有電子報案中心，可同步於香港警務處網站（網址：www.police.gov.hk）電子報案中心上傳相關被害資料，甚至也可前往香港報案。

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(中時 )