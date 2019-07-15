「龍蝦超人」翹孤輪耍帥，還疑似用黑膠帶貼住時速表，遮檔破百車速。（截自Youtube畫面）

台64線高架道路清積碳

重機騎士youtuber「龍蝦超人」12日在YouTube上傳一段行車紀錄器影片，影片中他騎重機走台64快速道路時，遇到一台小轎車打完方向燈馬上右切車道，讓「龍蝦超人」超級不爽，甚至追上該車用手搥打左後照鏡。

該則影片引發網友熱烈討論，因為從影片中可發現，在限速70公里的台64快速道路上，「龍蝦超人」車速屢屢飆破100公里，而且在雙線道上左切右切，甚至耍帥「翹孤輪」（前輪翹起）。

「龍蝦超人」在影片第5分30秒時打上字幕「方向燈一打就切？？後照鏡都不用看？？那要右後照鏡幹嘛？？」，之後他加速接近該車左側，右手搥了該車左後照鏡一拳。

網友紛紛在影片下面留言痛批：「這距離方向燈也閃了幾次才切出來，自己嚴重超速怪前車剪你線?也不想想超速都達到公共危險的標準了。」、「說人家一打方向燈就切，你們也不是甚麼好東西，亂超車還孤輪又超速!!」、「你說人家打方向燈就轉，你方向燈有時打有時沒打，打了也一下就轉，還說別人 ?超速+危險駕駛」、「重機敗類就是指你這種人，你覺得他亂切車道而且有錄影，那直接檢舉就好，法律有賦予你破壞別人車子的權力嗎？」。

該新聞被轉貼到《Mobile01》也是一片罵聲，網友紛紛表示「...這影片因為你的老鼠屎,壞了其他良好重機騎士的一鍋粥...」、「這種騎法早晚要被老天收的～～我也騎車，但我希望台灣不要開放高速公路路權～～應該連東西向及西濱的路權都收回～～」、「看完影片只能說，騎士自己根本就是最大問題，這種人不管開車騎車都是一樣」、「龍蝦這種行為整天都在違規，根本不需要被放大，也不會有人特別針對，是他自己違規成這樣結果怪罪一個他根本沒甚麼違規的汽車還去敲人家?」。

(中時電子報)