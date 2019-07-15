本週07／14到07／20的星座運勢，星座專家許睿光老師表示，水星仍持續逆行，12星座的各位在這段時間都要謹言慎行以外，巨蟹、天秤、魔羯、牡羊這四個星座更要特別注意，可能會遇到在人際關係方面的問題，需要與人反覆溝通，比如要談合作時，也許會有很多點子跳出來，但又會有很多過去的經驗在拉扯你，這段時間請大家要掌握急事緩辦的原則，凡事都要反覆謹慎地思考。

運勢大旺：

●雙魚 ♓️ 貴人相扶 順風順水

●獅子 ♌️ 充滿力量 遠地得利

●射手 ♐️ 投資理財 遠地好運

●牡羊 ♈️ 多方機緣 贏得勝利

運勢平穩：

●天蠍 ♏️ 朋友帶旺 財源廣進

●天秤 ♎️ 人際匯聚 尋求共識

●雙子 ♊️ 行程忙碌 注意財物

●處女 ♍️ 按部就班 等待時機

要注意：

●水瓶 ♒️ 人際事件 冷靜處理

●巨蟹 ♋️ 伴侶合夥 加強溝通

●魔羯 ♑️ 合作關係 深入思考

●金牛 ♉️ 家事煩惱 耐心處理

➤加碼

財運最旺：巨蟹 ♋️

桃花最旺：雙魚 ♓️

事業最旺：獅子 ♌️

睿光談星座 2019/07/14~07/20 每週星座運勢

(中時電子報)