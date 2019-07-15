本週07／14到07／20的星座運勢，星座專家許睿光老師表示，水星仍持續逆行，12星座的各位在這段時間都要謹言慎行以外，巨蟹、天秤、魔羯、牡羊這四個星座更要特別注意，可能會遇到在人際關係方面的問題，需要與人反覆溝通，比如要談合作時，也許會有很多點子跳出來，但又會有很多過去的經驗在拉扯你，這段時間請大家要掌握急事緩辦的原則，凡事都要反覆謹慎地思考。
運勢大旺：
●雙魚 ♓️ 貴人相扶 順風順水
●獅子 ♌️ 充滿力量 遠地得利
●射手 ♐️ 投資理財 遠地好運
●牡羊 ♈️ 多方機緣 贏得勝利
運勢平穩：
●天蠍 ♏️ 朋友帶旺 財源廣進
●天秤 ♎️ 人際匯聚 尋求共識
●雙子 ♊️ 行程忙碌 注意財物
●處女 ♍️ 按部就班 等待時機
要注意：
●水瓶 ♒️ 人際事件 冷靜處理
●巨蟹 ♋️ 伴侶合夥 加強溝通
●魔羯 ♑️ 合作關係 深入思考
●金牛 ♉️ 家事煩惱 耐心處理
➤加碼
財運最旺：巨蟹 ♋️
桃花最旺：雙魚 ♓️
事業最旺：獅子 ♌️
(中時電子報)
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