美國總統川普強硬的移民政策及衛生條件相當糟糕的移民拘留中心最近屢屢成為民主黨女議員開炮對象，對此川普也不甘示弱，14日在推特嗆聲，要這些非裔、拉美裔女議員滾回原籍國家去，女議員聞訊後完全豁出去、火力全開，並且借用川普的推文，砲轟他是史上「最無能總統」。

美國總統川普槓上民主黨籍4名少數族裔新科女議員，大罵她們應該滾回原籍國，引發眾怒，挨轟煽動種族主義。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國德州與墨西哥邊界的移民收容中心近期爆出環境髒亂、空間狹小、移民一個多月不得洗澡的醜聞，當局周末更針對2,000名無證移民展開追捕行動，種種強硬行動遭到民主黨4名少數族裔女議員砲轟，這4名女議員包括波多黎各裔的歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）、索馬利亞裔的歐瑪（Ilhan Omar）、巴勒斯坦裔的特萊布（Rashida Tlaib）以及非裔的普瑞斯利（Ayanna Pressley）。

川普周日也展開反擊，他在推特上毫不修飾地指出，這些女議員的原籍國政府「完全是一場災難，都是一些世界上最糟糕、最腐敗、最無能的國家」。他還嘲諷她們為何不趕快回去，幫助重建這些完全破碎、犯罪孳生的地方，稱這些國家非常需要她們的幫助，要她們愈快回去愈好。

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

....it is done. These places need your help badly, you can’t leave fast enough. I’m sure that Nancy Pelosi would be very happy to quickly work out free travel arrangements! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

川普的推文攻擊引發眾怒，遭批煽動種族主義、種族歧視。被罵的女議員也豁出去、火力全開，歐加修-寇蒂茲周日連發4條推文回嗆，她說自己「來自」美國、宣示效忠的國家也是美國；特萊布說一點也不意外這些話出自一個「完全失敗」的總統之口，狠批川普是災難，應該被彈劾；歐瑪砲火更猛烈，直接引用川普的推文，反嗆川普是她所見過「最糟糕、最腐敗、最無能的總統」，這句話也頗有呼應前英國駐美國大使達洛克（Kim Darroch）在機密電文中痛罵川普「無能」的意味。

Mr. President, the country I “come from,” & the country we all swear to, is the United States.



But given how you’ve destroyed our border with inhumane camps, all at a benefit to you & the corps who profit off them, you are absolutely right about the corruption laid at your feet. https://t.co/HLKQCotR8T — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 2019年7月14日

Mr. President,



As Members of Congress, the only country we swear an oath to is the United States.



Which is why we are fighting to protect it from the worst, most corrupt and inept president we have ever seen. https://t.co/FBygHa2QTt — Ilhan Omar (@IlhanMN) 2019年7月14日

民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也加入戰火，批評川普的推文重申他的「讓美國再度偉大」（Make America Great Again）的計畫根本就是「讓美國再白回來」（making America white again）。

When @realDonaldTrump tells four American Congresswomen to go back to their countries, he reaffirms his plan to “Make America Great Again” has always been about making America white again.



Our diversity is our strength and our unity is our power. https://t.co/ODqqHneyES — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 14, 2019

報導指出，川普的推文是錯誤的，儘管他未指名道姓，不過遭他影射、辱罵的4名女議員其實都是真正的美國人，除了索馬利亞裔的歐瑪，其餘3人都是土生土長美國人。歐瑪出生自索馬利亞，不過小時候就移民美國，於2000年、17歲時正式獲得美國公民身份。

(中時電子報)