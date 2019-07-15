警政署上周8至12日發動「全國同步打擊詐欺專案行動」，由台灣高檢署指導各地檢署指揮偵辦，檢警共同打擊詐欺集團。刑事局副局長朱宗泰指出，專案5天，共計緝獲詐欺集團成員2280人，其中包含幕後金主6人、地下匯兌業者22人、車手頭188人、取款車手1041人、水房4處、詐欺機房8處，其中國內5處、國外3處、詐欺集團27件，成效斐然。他也說，統計專案期間詐欺案件發生數，較去年同期減少133件，降低14.5％，有效減少民眾被害案件，保障人民財產權益。

刑事局表示，本次專案期間，傾全國警力全面掃蕩詐團，針對詐欺「集團核心」、「詐欺車手」、「查扣不法所得」三大面向進行打擊。

為防止民眾被害款項流向境外，阻斷詐欺集團金流來源，這次專案注重強化查扣詐欺集團不法所得，加強追查幕後資金流向，專案行動期間共計查扣現金新台幣3億3521萬餘元、土地6處、房屋2處、汽車29輛，合計查扣總額約4億1174萬餘元，將詐欺集團的不法所得與維繫集團運作的經濟來源依法扣押，讓犯罪者無利可圖，無法繼續從事犯行，從源頭遏制犯罪，壓制詐欺集團氣燄、震懾不法之徒。

刑事局說，專案行動統合警方查緝能量，結合跨部會力量，擴大阻斷詐欺結構鏈上游，包括人頭帳戶、電話卡等犯罪工具來源，並針對中下游各犯罪集團分別打擊、各個擊破。從現場蒐證、數位鑑識，情資整合、大數據分析，落實沒收新制等方式，並向上溯源追緝集團幕後核心，同時查扣贓款、返還被害民眾，並依據緝獲車手所供之線索，向上追查幕後犯嫌，瓦解詐欺集團。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )