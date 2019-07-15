太陽花學運領袖林飛帆今日接任民進黨副秘書長，外傳他的薪水高達9萬元，林飛帆表示：「如果要賺錢，我不需要來到這地方，也不需要做政治工作」。

民進黨主席卓榮泰與秘書長羅文嘉共同舉行記者會，高規格歡迎林飛帆。羅文嘉表示，林飛帆將接任前副秘書長徐佳青的工作，督導文宣部門。另外，呂家華將協助中央黨部成立政策對話工作小組。

上周末傳出林飛帆任民進黨副秘書長消息後，外界有聲音認為他好像是搭太空梭，月薪高達9萬元。

林飛帆回應表示，過去6個月來，他與卓榮泰、羅文嘉討論，從來沒有聊到薪水，至今也不知道薪水多少，他強調：「如果要賺錢，我不需要來到這地方，也不需要做政治工作」。

林飛帆指出，他加入民進黨的決定讓很多人驚訝，但如果放在台灣現在面對的共同困境，也許不值得那麼訝異；2020年台灣將面對中國史無前例的滲透、分化、統戰，北京代理勢力在台灣有多重軸線，以不同論述形式，企圖將台灣置於一個中國框架底下；對內則有下階段台灣社會與經濟轉型過程如何面對內部轉型的需求，以及震盪過程中，世代之間的矛盾與階級之間的衝突。

林飛帆指出，很遺憾這段日子以來台灣的政治辯論被各種政治話術與表演拉扯；台灣最需要的討論重點，不是華麗的政治口號與立場模糊的政治話術，而是解答種種政策問題，這也是他到這裡最重要原因。接下來一段時間工作重點，除了一起守住本土政權，防止親北京勢力取得執政地位，也要針對下個4年，台灣社會轉型所需要的社會對話做準備，這也是為何黨中央未來會成立政策對話工作小組。

至於先前林飛帆多次批評民進黨，現在卻加入民進黨任職，林飛帆認為，如果只有批評，今天不需要來到這裡，若對這政黨毫無批評、全盤接受，這個黨也不需要他來，民進黨過去有很多外部批判、內部相互辯論與路線討論，這是民進黨的常態，也是很多國內政黨的常態。希望過去所說的話能夠成為這政黨下階段的養分，他的立場還是一樣，需要有更多對話、往更好的方向，黨未來4年政策對話，與民間、基層、青年世代、不同階層民眾更多對話，這是他希望能促成的事，也是接下來一段時間與黨內一起努力的目標。

(工商 )