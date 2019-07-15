台鐵1177次區間車15日下午1點02分，行經內壢與中壢間東正線(K64＋300)，駕駛發現軌道有彎曲現象，且列車行經時會搖晃，已通知工務單位前往查看處理。台北工務段指出，現場發現鐵軌方向微偏，目前已整順，列車暫提速至每小時50公里，期間並派人監視，直至晚上將封鎖路線，辦理應力解除及方向整正。

台鐵指出，因目前為列車密度離峰時間，經過該區間所有列車，每班約延誤1至2分鐘，影響旅客並不大。

(中時 )