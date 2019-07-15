台鐵軌道彎曲 中壢段列車延誤1分鐘 15:402019/07/15 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台鐵內壢中壢區間軌道彎曲，整順列車延誤1至2分。(台鐵提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵1177次區間車15日下午1點02分，行經內壢與中壢間東正線(K64＋300)，駕駛發現軌道有彎曲現象，且列車行經時會搖晃，已通知工務單位前往查看處理。台北工務段指出，現場發現鐵軌方向微偏，目前已整順，列車暫提速至每小時50公里，期間並派人監視，直至晚上將封鎖路線，辦理應力解除及方向整正。 台鐵指出，因目前為列車密度離峰時間，經過該區間所有列車，每班約延誤1至2分鐘，影響旅客並不大。 (中時 ) #列車 #台鐵 #工務 #方向 #發現 也許您會感興趣 推薦閱讀 下個罷工行業是？內行人猜「罷工開山祖師」 09:242019/07/11 生活 台中捷運綠線列車測試 強化降低噪音措施 12:092019/07/12 政治 台鐵擬告普悠瑪車商 律師反被挖走 15:112019/07/13 生活 餐飲景氣回溫 麥當勞高雄徵才列車 啟動 04:092019/07/14 財經要聞 台鐵提告 律師卻被日商挖走 01:212019/07/14 社會新聞 硬仗難打 台鐵勿疏忽輕敵 01:212019/07/14 社會新聞 陸列車在古巴正式運行 16:512019/07/14 兩岸 發表「勝利」感言 張亞中：已點燃照亮方向燭光 12:132019/07/15 政治 熱歪了？台鐵軌道變形 列車搖晃 15:042019/07/15 生活 重機控訴4輪「秒切」 自己卻是超速、翹孤輪還搥後照鏡 15:152019/07/15 社會 社會熱門新聞 情侶超商「女上男下」激吻 妹子翹臀超誘人 - 社會 40歲女教授出差偷情 老公逮到400萬和解 - 社會 獨》空軍今年第7起自戕 又有小兵跳愛河 - 社會 男人不是胸控就是腿控？這星座是雙料冠軍！ - 社會 史上最貪女檢收賄 職務法庭判撤職 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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