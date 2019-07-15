新北市新店區公所廣興里辦公處今（15日）在平廣路黑橋、平廣溪舉辦「封溪護漁」保育活動。（實習記者陳志綸翻攝）

新北市新店區公所廣興里辦公處今（15日）在平廣路黑橋、平廣溪舉辦「封溪護漁」保育活動。（實習記者陳志綸翻攝）

新北市新店區公所廣興里辦公處今（15日）在平廣路黑橋、平廣溪舉辦「封溪護漁」保育活動。（實習記者陳志綸翻攝）

新北市新店區公所廣興里辦公處今（15日）在平廣路黑橋、平廣溪舉辦「封溪護漁」保育活動，藉此促進當地居民對於環境生態保育的意識，讓溪中魚類與生物自然成長、增加，藉此達到生態永續平衡。

新店區公所委託專業單位對平廣溪進行生態調查，歷時1年多的調查結果顯示，平廣溪目前育有台灣特有原生種台灣石𩼧、台灣鬚鱲、明潭吻鰕虎、淡水河鮠與粗糙沼蝦及外來種平頷鱲，其中又以台灣石𩼧數量為最多，調查結果指出溪段中的魚群尚屬於需要適度保護的新生幼魚族群。

廣興里辦公處主動提出封溪護漁的想法，由新店區公所響應並合辦此次別具意義的活動。廣興里長吳進興表示，「封溪護漁」有「自然資源永續利用」、「社區意識重建」的雙重意義，期望未來建立完整合宜的自然資源經營模式，並凝結社區共存共榮的情感。

新店區長林煌源表示，封溪地點範圍為平廣橋至平廣路1段、2段交叉口，共舞公里，沿線將設6面告示牌，並對釣客、遊客加強宣導，以及成立護漁巡守隊配合勸導與巡邏。

此外，警協助取締、調查，以利環境監測，透過保育活動，推動社區綠色觀光產業。

(中時 )