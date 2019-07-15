長榮空服員罷工行動導致重大損失，有學者估計觀光界約損92億元。品保協會月初召開記者會，要求儘速制定罷工預告期，交通部長林佳龍也表示贊同。勞動部原定7月底邀集相關討論修法內容，多名立委也提出草案。不過旅行公會今表示，至今未收到勞動部邀請，恐怕下任會期也沒有機會通過。有旅行業者痛批政府是「好了瘡疤忘了痛」。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，經過本次罷工行動後，觀光產業提出三大訴求，包括職業工會不可主導企業罷工、15天罷工預告期、罷工賠償應列為非人力不可抗拒事由。

勞動部長許銘春11日表示，台灣要走到罷工要歷經調解不成立，再經工會會員以直接、無記名投票且經全體過半數同意才能罷工，過去認為罷工投票時其實已有實質罷工預告的效果，但仍有人認為不足，因此除了檢討預告期，門檻也是可以討論的方向，預定7月下旬邀集相關單位討論，檢討預告期、授權期，罷工門檻等。

旅行公會全聯會召集人李奇嶽指出，若要在下任立院會期通過，勞動部必須得在8月底前送交法案，然而原本說好7月底召集相關單位，至今都已7月中旬仍未接獲通知，看來通過預告期的日子仍是遙遙無期。

旅行業品質保證協會副理事長黃文卿1日指出，政府應制定罷工預告期，還需強制航空公司成立機票履約制度，另外應修改民法旅遊債篇與旅遊定型化契約，將罷工、倒閉、停飛等因素，列為旅行社免責事項。但他也說，現在尚未接到勞動部的討論邀請。據了解，勞動部已將討論時間延至8月，但詳細時間未定。

不具名的旅行業者表示，目前國民黨、民進黨兩黨內對此議題分為兩派，畢竟已屆逢大選，勞工又成為各黨候選人心中最軟的一塊，要在如此敏感的時機開刀恐有困難，痛批政府是「好了瘡疤忘了痛」。

(中時 )