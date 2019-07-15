今年才20歲的Aurora Straus不僅是賽車手，且是哈佛高材生。（Richard Mille提供）

由Richard Mille主辦的公主拉力賽，是上流社會名媛淑女的社交年度盛事。（Richard Mille提供）

Richard Mille品牌摯友Fernando Alonso和Sebastien Buemi ，拿下利曼24小時耐力賽冠軍。（Richard Mille提供）

Richard Mille品牌摯友Fernando Alonso搶先佩戴還未上市RM 67-02系列腕表。（Richard Mille提供）

Richard Mille品牌摯友參加利曼24小時耐力賽，獲得佳績。（Richard Mille提供）

Richard Mille的RM 07-01碳纖維TPT腕表，約237萬。（ Richard Mille提供）

Richard Mille的M7-01 Sucette腕表，約531萬。（Richard Mille提供）

Richard Mille的RM 07-01紅金鑲鑽奢華款，黑瑪瑙表盤，約623萬。（Richard Mille提供）

Richard Mille腕表與賽車運動有著緊密的關係，在甫落幕的利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）上，品牌摯友Fernando Alonso和Sebastien Buemi聯手贏得冠軍，而在另一場充滿時尚美感的公主拉力賽（Rallye des Princesses），美女賽車手Aurora Straus也以美貌與一身高雅的時尚裝扮駕駛骨董車參賽，賽車王子和公主各擅勝場，贏得讚嘆的目光。

競爭激烈的利曼24小時耐力賽向來是賽車界眾所矚目的焦點，不僅考驗參賽者的勇氣與耐力，同時也是各大汽車品牌展現性能的最佳舞台，Fernando Alonso和Sebastien Buemi兩人都配戴Richard Mille的RM 67-02系列腕表上陣，在賽事中大放異彩。

兩度獲得一級方程式世界冠軍的Fernando Alonso和Sebastien Buemi，去年就拿下利曼24小時耐力賽冠軍，今年再度駕駛Toyota Gazoo Racing賽隊的8號車贏得勝利。除此之外，Richard Mille品牌摯友成龍（Jackie Chan）的DC Racing車隊和TDS車隊也在LMP2組中分別拿下第二名和第三名，表現同樣不俗。

Richard Mille的賽車王子在賽道上風馳電掣，美貌與時尚品味兼具的賽車公主也不遑多讓，由Richard Mille主辦的第20屆公主拉力賽日前在南法鄉間登場，總共有200多位公主參賽，駕駛各色骨董車馳騁在在風光明媚南法鄉間和蔚藍海岸，全長超過400公里。

品牌摯友Aurora Straus今年才20歲，她不僅是專業賽車手，在IMSA馬牌輪胎跑車挑戰賽上與男性車手交戰，且是哈佛大學的高材生，主修英國文學和機械工程。這回她受邀Richard Mille公主拉力賽，脫下帥氣的連身賽車服，改穿一襲海洋風條紋緊身洋裝，以休閒時尚的裝扮駕駛鮮紅色的的保時捷356參賽。

這場美麗時尚的公主拉力賽最終由駕駛雪佛蘭骨董車的Carole Gratzmuller和Elisa Noemie Laurent贏得勝利，籌辦公主拉力賽的Viviane Zaniroli說：「這場女性專屬賽事證明了一切，哪怕是最有名的男性賽事也沒什麼可羡慕的。」

(中時 )