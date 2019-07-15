新北市板橋區公所調解委員會調解成功率達89％，連續5年榮獲新北市調解業務行政團體績優第一名。（實習記者陳志綸翻攝）

「清官難斷家務事！」新北市板橋區公所調解委員會以熱心和耐心，結合生活體驗、法律知識，協助民眾處理各種法律糾紛，調解成功率達89％，連續5年榮獲新北市調解業務行政團體績優第一名

板橋區公所調解委員會積極推動調解業務，連續5年榮獲新北市調解業務行政團體績優第一名，主席吳濟勇等13位調解績效優異委員，獲得獨任調解市長獎，另外里長張雪嬰獲頒轉介調解市長獎，由新北市副市長陳純淨頒獎表揚。

板橋區長林耀長表示，2018年調解案件計4752件，調解成立件數高達4224件，達成率高達89％，榮獲新北市調解績優殊榮，實至名歸。

林耀長說，調解委員會自2018年6月26日搬遷至文化路一段18號3樓辦公後，原有8間調解室增加至13間，並新增哺乳室、無障礙電梯及廁所等設施，提供更優質的調解環境。

此外，今年4月起推動「法律諮詢全時段服務」簡政便民措施，原本每周7個時段新增為每周12時段，增加民眾調解的便利性，也大幅提升案件的成功率，及時解決民眾法律問題，獲得市民一致好評。

(中時 )