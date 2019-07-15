雲林家扶國小夏令營上午開營，育達慈善會、育達獅子會會員特地帶來野生愛玉，帶著孩子ＤＩＹ搓洗愛玉，許多孩子是初體驗，加上愛玉生態解說，才了解原來消暑好吃的愛玉是這樣長成、做成的。

營隊將駐紮草嶺與石壁，領略五元二角與雲嶺之丘雲林自然風景的美麗。

育達榮譽會長莊慶琮說，現在小孩很少知道愛玉凍是怎麼做，所以特地帶來草嶺野生愛玉果實，讓大家認識愛玉。

大家用紗布包裹搓揉洗出膠質果凍，再加上百香果更是美味，堪稱絕佳消暑聖品。

育達慈善會曾藍慧會長介紹愛玉它是蔓藤生長、結果、採收、曬乾，在與小朋友搓洗愛玉籽過程，洗出淡黃果漿清香黏稠待形成愛玉凍，來自海邊小四生林士耘稱奇驚呼，原來雙手搓揉愛玉子成就軟Q愛玉凍。

雲林家扶中心主任廖志文感謝各界協助，讓受扶學童擁有豐富的暑假生活，寓教於樂中學習及體驗，避免學童疏於管教而誤入歧途，成為學童珍貴的暑假回憶及最棒的一堂戶外教學。

(中時 )