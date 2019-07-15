多產婦什麼都有可能從下面掉出來！一個70多歲的多產老婦因為泌尿道感染而住院觀察，但機靈的護理師在巡房時聞到一股「臭酸味」，脫下婦人的褲子發現下體竟有一塊粉紅色肉團。

腎臟科醫師洪永祥在節目《媽媽好神》裡分享，遇過一名老阿嬤因為嚴重感染而發燒被送往醫院，經檢查後確認是泌尿道感染，照超音波也發現腎臟腫起來，擔心是腫瘤或結石，於是先讓阿嬤住院治療。

洪永祥繼續說，當晚護理師巡房時，從阿嬤身上聞到一股臭酸味，擔心她有尿失禁，一看發現阿嬤陰道口凸出一塊「粉紅色肉團」，大家還以為是子宮脫垂，沒想到檢查後發現，那竟然是膀胱。

洪永祥提到，由於阿嬤不好意思就醫，膀胱脫垂後一直忍著，所以才造成泌尿道感染，外加她腎功能不好，治療後才與泌尿科醫師把阿嬤的膀胱推回並修補好。他也說，「什麼都有可能從下面掉出來啦」，那名阿嬤生了7個子女，多產婦真的很辛苦。

(中時電子報)