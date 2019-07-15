中華職籃聯盟(CBL)15日在臉書粉絲團上公布最新籌備結果，確認璞園、富邦與裕隆都已表態不加入CBL，但CBL秘書長唐旭鴻表示，CBL仍會繼續努力找尋其他球隊加盟可能，目前只有金酒、台啤與台銀3隊允諾會打CBL，以下是CBL發布的新聞稿：

「原定7月15日各球團確定是否加入CBL中華職籃聯盟新賽季，璞園、富邦、裕隆表態不加入。

台灣籃球停滯20年，過去10年甚至不斷倒退。球迷喪失熱情，現場冷清，收視下滑；球星往外尋找天空，年輕球員不見未來；市場商機節節下挫，籃球產業持續萎縮。聯盟品牌形象失去價值，賽事招商不易，球團信心流失，職籃再造自是不易。

CBL中華職籃籌備超過半年，推動鼓勵企業投資職業運動政策修改有成，對職籃各方基礎也有詳盡擘劃和具體建設。球團經營職業運動可享費用加乘，有感節稅支出將具體縮減，是最短期直接效益；隨著舞台做好做大，中長期效益可以想見。

用心服務，市場做好做大，CBL中華職籃絕對有信心。

台灣籃球職業化的努力不會中止，CBL中華職籃不會放棄。這是我們永遠的信念。

CBL中華職籃秘書長 唐旭鴻」

(中時電子報)