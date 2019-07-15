訴求團結勝選 韓粉熱情為周、張加油打氣 15:512019/07/15 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓的支持者在中央黨部外為初選落敗的前台北縣長周錫瑋（右白衣者）加油打氣，訴求團結勝選。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓的支持者在中央黨部外為初選落敗的前台北縣長周錫瑋（中）加油打氣，訴求團結勝選。（黃世麒攝） 韓的支持者在中央黨部外為初選落敗的孫文學校總校長張亞中（見圖）加油打氣，訴求團結勝選。（黃世麒攝） 韓的支持者在中央黨部外為他加油，訴求黨內團結，讓國民黨2020年能重返執政。（黃世麒攝） 韓的支持者在中央黨部外聚集，手舉國旗，滿臉笑容迎接初選勝利。（黃世麒攝） 韓的支持者在中央黨部外聚集，高呼口號替韓加油。（黃世麒攝） 國民黨總統初選民調結果15日出爐，高雄市長韓國瑜將代表國民黨角逐2020總統選戰，對戰民進黨提名的蔡英文總統；韓的支持者在中央黨部外為初選落敗的前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中加油打氣，訴求團結勝選。 (中時 ) #初選 #總統 #國民黨 #加油 #落敗 也許您會感興趣 推薦閱讀 坐等分裂 國民黨必走入歷史 04:102019/07/12 時論廣場 國民黨四大隱憂 藍議員憂不利2020 08:502019/07/12 政治 脫黨議題不利郭 徐巧芯：郭台銘團隊犯了戰略錯誤 02:152019/07/13 政治 國民黨擬刪總統兼黨魁條款 吳敦義臉書談「心聲」 16:332019/07/13 政治 假設郭民調勝出 韓粉：挺不下去 08:152019/07/14 政治 朱立倫喊話 國民黨要團結 12:112019/07/14 政治 韓被酸贏不了大選？ 胡幼偉9字驚語開罵這批人 00:002019/07/15 政治 大勝17個百分點 韓國瑜2020對決小英 11:162019/07/15 政治 藍拚團結 王鴻薇：盼看到藍營的賴清德 12:302019/07/15 政治 韓國瑜出線角逐 民進黨：蔡英文必勝 14:062019/07/15 政治 政治熱門新聞 將迎史上規模最卑鄙大選？蔡正元：韓要有心理準備 - 政治 郭台銘聲明：恭喜韓國瑜 未提未來動向 - 政治 韓大贏郭原因？大家忽略了這件事 - 政治 國民黨民調：三腳督 韓國瑜47.7％狂勝蔡英文、柯文哲 - 政治 韓大勝郭 黃暐瀚稱理由有兩點 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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