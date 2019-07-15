韓的支持者在中央黨部外為初選落敗的前台北縣長周錫瑋（中）加油打氣，訴求團結勝選。（黃世麒攝）

韓的支持者在中央黨部外為初選落敗的孫文學校總校長張亞中（見圖）加油打氣，訴求團結勝選。（黃世麒攝）

韓的支持者在中央黨部外為他加油，訴求黨內團結，讓國民黨2020年能重返執政。（黃世麒攝）

韓的支持者在中央黨部外聚集，手舉國旗，滿臉笑容迎接初選勝利。（黃世麒攝）

韓的支持者在中央黨部外聚集，高呼口號替韓加油。（黃世麒攝）

國民黨總統初選民調結果15日出爐，高雄市長韓國瑜將代表國民黨角逐2020總統選戰，對戰民進黨提名的蔡英文總統；韓的支持者在中央黨部外為初選落敗的前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中加油打氣，訴求團結勝選。

(中時 )