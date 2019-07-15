國民黨總統初選結果今（15日）揭曉，高雄市長韓國瑜確定勝出，獲44.805％支持度。南市黨部主委、市議員謝龍介受訪時，希望韓能組出經濟夢幻團隊，把韓國瑜加上郭台銘、再加朱立倫3人經濟強力的組合，既顧庶民經濟又兼顧產業，而且不要跳入民進黨的圈套裡，一定能夠贏得大選。

據《中評社》報導，謝龍介受訪時，希望韓國瑜能組出經濟夢幻團隊(韓國瑜+郭台銘+朱立倫)，3人經濟強力的組合，既顧庶民經濟又兼顧產業，台灣就能夠把這幾年因為民進黨執政沒有賺到的錢再賺回來。不一定要韓郭配或者是韓朱配，只要能夠組合起來就是最強的團隊。

謝龍介也說，韓國瑜首要任務就是要跟黨中央及黨主席吳敦義合作，韓雖然有個人魅力，但是要打總統大選，仍然需要團隊的力量。他認為，民進黨一定會強打「國安」問題，目前已經在鋪陳一張「國安」的大網，就等國民黨的候選人跳進來，所以國民黨的經濟政策是非常重要的。

44 8%國民黨最強棒 韓：心中充滿萬分感謝

(中時電子報)