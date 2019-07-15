蘇柏亞在拿坡里世大運拿下個人賽與女子團體賽雙金，進帳120萬元國光獎金，成為中華隊獎金后。(大專體總提供／資料照)

經過12天的激烈競逐後，2019年拿坡里世大運圓滿落幕，本屆雖然少了舉重與滑輪溜冰，但中華隊依舊勇奪9金、13銀、10銅，超越體育署賽前預估的7金目標，總結體育署將頒發2070萬國光獎金，而體操王子李智凱個人摘下1金、1銀、1銅，可獲得157.5萬元國光獎金，成為這次賽會獎金王。

中華隊在上屆台北世大運光是滑輪溜冰就包辦了10面金牌，加上「舉重女神」郭婞淳的破世界紀錄成績，幫助中華隊創下史上最佳紀錄。

這次即便少了「金牌庫」，但中華健兒還是表現得非常出色，尤其是體操隊在李智凱的領軍下不但延續去年雅加達亞運的神勇演出，本屆更是創下世大運史上最佳最佳2金、1銀、1銅，李智凱更是拿下鞍馬金排、男團銀牌、全能銅牌，獨攬3面獎牌，成為中華隊的超級巨星。

依照體育署的國光獎金規定，金牌60萬、銀牌30萬、銅牌15萬，田徑、游泳和體操三個競技項目奪牌選手獎金加乘1.5倍，因此，李智凱一人可進帳157.5萬元獎金。

去年亞運跆拳道金牌女將蘇柏亞，本屆不僅拿下了53公斤以下級冠軍，並且率領隊友莊貫渝、馬婷霞、陳宥庒奪得女子團體賽金牌，個人包辦雙金，而且還能收下120萬獎金，成為中華隊的獎金后。

(中時電子報)