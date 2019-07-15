72歲影后甄珍連日忙於高雄活動，由於邀請港台眾多明星好友參加，幾乎每場活動都得親自招呼張羅，今凌晨頭暈被送往高雄學大學附設醫院急診，目前已經出院返回飯店休息。工作人員表示請影迷放心，「應該沒有事，驗血數據都正常。」

甄珍從昨傍晚就開始頭暈想吐，晚上還是堅持參與《心有千千結》的包場活動，回飯店就感到身體微恙，可是因昨有星馬影迷特地來台為她提前暖壽，粉絲跟到飯店，她又捨不得大家苦苦守候，特地從房間下樓拍照道別，未料回房後2小時開始不停嘔吐。

甄珍出發前往高雄前，親友都很擔心她的身體狀況，但她凡事都想親力親為，並且設想周到，一連舉行北中南數場新書宣傳活動，還親自接機、招待明星好友，更在高雄參加慈善晚會、探望慈善機構，硬撐著身體參加完所有活動，才在今凌晨出現不適狀況，請助理叫救護車，親友表示：「她是很能忍的人，肯定很不舒服才會說出口。」

至於13日午後未參加高雄文化郵輪之旅，難道當時身體已出狀況？工作人員解釋，當天甄珍是為了開會，才讓星友們接受高雄市政府招待暢遊當地，她自己則在晚上繼續出席活動。由於醫生建議甄珍現在應多休息，不要立刻奔波，原訂一行人今早搭高鐵回台北，目前兒子章立衡和助理留在當地陪她，預計明日返回台北。

(中時 )