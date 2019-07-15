台、澳書畫名家作品聯展上午在雲林縣府登場，辦公廳舍成為藝廊，縣長張麗善期望透過公私協力積極推動美學教育，實踐藝術即生活丶生活即藝術。

共有38位藝術名家與展，作品多達81件，澳門27幅、台灣54幅，縣府親民空間及2樓走廊成為藝廊。

伴隨著孤挺花國樂團悠揚絲竹，黃開祿、黃新弼、劉真、徐秀慧、陳新喜、簡正宗、葉志慶、朱宗宏、黃蘭惟、邱垂智，謝美在、楊小寧、簡宗德、鄭玉霞、林志祥、阮威旭等書畫家現場揮毫開幕，展期長達1個月截至8月15日止。

(中時 )