台澳書畫展雲縣府登場 16:082019/07/15 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台澳書畫展雲林縣府登場。(許素惠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台、澳書畫名家作品聯展上午在雲林縣府登場，辦公廳舍成為藝廊，縣長張麗善期望透過公私協力積極推動美學教育，實踐藝術即生活丶生活即藝術。 共有38位藝術名家與展，作品多達81件，澳門27幅、台灣54幅，縣府親民空間及2樓走廊成為藝廊。 伴隨著孤挺花國樂團悠揚絲竹，黃開祿、黃新弼、劉真、徐秀慧、陳新喜、簡正宗、葉志慶、朱宗宏、黃蘭惟、邱垂智，謝美在、楊小寧、簡宗德、鄭玉霞、林志祥、阮威旭等書畫家現場揮毫開幕，展期長達1個月截至8月15日止。 (中時 ) #藝術 #縣府 #作品 #藝廊 #名家 也許您會感興趣 推薦閱讀 藝起FUN暑假 學生團體在全台有百場免費演出 15:012019/07/11 生活 王道銀行教育基金會 堤頂之星徵件7月底截止 04:102019/07/12 產業特刊 宜蘭縣政府一級主管人事大異動 9人調動職務 19:142019/07/12 政治 上古藝術雙聯展 再現教父與巨星 04:102019/07/13 產業特刊 舜元知了推個展 藝術融入建築 04:102019/07/13 生活新聞 北斗社大油畫班學員來自各行各業 鄭汝芬拜師學畫展出作品 14:052019/07/13 生活 2019南投縣最優質特產品展售暨龍鳳盃優質水果評鑑頒獎典禮 17:312019/07/13 生活 童玩節星光場 客留宿逾6成 04:102019/07/14 地方新聞 台中陶藝協會雙十有成 77件名家一時之選 15:122019/07/14 生活 南投縣府完成全縣國中小常態編班作業 13:202019/07/15 生活 生活熱門新聞 整盤蝦子沒吃就走超浪費 她近看秒懂：高手 - 生活 唐綺陽揭五星逆行後果 2星座想發財先這樣做 - 生活 12生肖本周運勢 ( 7／14~7／20) - 生活 譚敦慈吃肉自保：這3種千萬別碰 - 生活 吃到飽高CP值 營養師推薦3種必夾 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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