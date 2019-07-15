Back-to-back Grand Slam mixed doubles titles 👏



Ivan Dodig and Latisha Chan are #Wimbledon mixed doubles champions after an impressive victory over Lindstedt/ Ostapenko pic.twitter.com/yMoBTWhiO9 — Wimbledon (@Wimbledon) 2019年7月14日

台灣職業女網好手、前女雙世界第一詹詠然，於2019年溫布頓草地網球錦標賽和克羅埃西亞搭檔多迪格聯手拿下冠軍，加上6月初法國公開賽混雙掄元，兩人「背靠背」連奪兩場四大賽混雙冠軍，是1968年網球公開化以來僅第三對同一年達成法溫雙冠的混雙組合。

法網、溫網是在截然不同的場地比賽，法網是速度最慢的紅土，溫網是最快的草地，自開放年代以來，只有1979年澳洲騰布爾（ Wendy Turnbull）/B.休伊特（Bob Hewitt ）、1985年美國娜拉提諾娃（Martina Navratilova）/瑞士根達特（Heinz Günthardt）兩組人馬可以同年大成法、溫雙冠紀錄。

儘管場地特性迥異，又要面對對手強力挑戰，詹詠然和多迪格靠著搭檔多時的默契，克服許多挑戰，法網5場賽事都是直落二勝出，溫網則是只在16強掉了一盤，從法網到溫網收下了10連勝。

詹詠然兩年來抱走3座四大賽混雙冠軍，分別是去年法網、今年的法網加溫網，上一次單季四大賽兩冠以上的組合，是2017年瑞士辛吉絲（Martina Hingis）/英國J.莫瑞（Jamie Murray）。

混雙決賽前，詹詠然和搭檔多迪格到知名小籠包餐廳，藉由家鄉味美食「充電」，生涯第一次在歷史悠久的草地大滿貫高舉冠軍金盃，賽後她透過臉書粉專表示：「一個大滿貫冠軍，一個非常特別的時刻，一個美夢成真，一個溫布頓冠軍獎盃。」

(中時電子報)