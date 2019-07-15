韓粉擠爆杏仁哥的攤位，免費領取2020杯杏仁茶。（柯宗緯攝）

韓粉擠爆杏仁哥的攤位，免費領取2020杯杏仁茶。（柯宗緯攝）

麵包店家免費送520塊「凍蒜麵包」，預祝韓國瑜明年5月20日入主總統府。（柯宗緯攝）

杏仁哥直說，這段期間心情猶如洗三溫暖，但開心一天就好，未來還有一場硬戰要打。（柯宗緯攝）

韓粉陳清茂的服務處今天湧入上百位韓家軍，等到民調結果出爐，最後一同吃大餐同歡。（柯宗緯翻攝）

韓粉陳清茂的服務處今天湧入上百位韓家軍，等到民調結果出爐，最後一同吃大餐同歡。（柯宗緯翻攝）

國民黨總統初選民調今天出爐，高雄市長韓國瑜大勝，韓粉普天同慶，各地舉辦慶祝活動，歡送2020杯杏仁茶、520塊凍蒜麵包。韓家軍杏仁哥說，這段期間心情猶如洗三溫暖，如今勝選開心一天就好，未來還有許多挑戰要面對。

杏仁哥今天下午2點起，在六合夜市旁自掏腰包送出2020杯杏仁茶，吸引大批民眾到場支持，不少人穿著國旗裝、韓家軍T-Shirt、舉國旗等亮相，以行動力挺韓國瑜選總統。另有麵包店也大方送出520塊「凍蒜麵包」預祝明年5月20日入主總統府，及350本Q版韓國瑜封面的高雄觀光護照。

杏仁哥表示，2020國民黨確定推派最強候選人韓國瑜，他能贏得初選，其實是贏在無色覺醒，自己本身是中間選民，而非挺國民黨，過去大家對執政黨失去信心，而在真誠、接地氣、苦民所苦的韓國瑜身上看到希望，人民渴望過好日子。

不過提到鴻海集團前董事長郭台銘，迄今未把話說死，韓粉也擔心他脫黨參選，成為一大隱憂。杏仁哥也向郭董喊話，郭董是一個很成功的商人、企業家，希望他能以企業家的精神來幫助台灣衝經濟，相信名聲會更響亮。

資深韓粉陳清茂今天也在服務處，與韓粉們開電視全程觀看民調出爐，有熱情民眾準備麻油雞飯、油飯、麵、飯、魚翅等食物慶祝。陳清茂說，早上10點多，聚集來自四面八方的100多位韓家軍屏息以待，得知大勝後，內心感動不已，無法言語表達，但後面還有半年要繼續努力，也呼籲大家團結一致。

高雄韓粉陳美玉說，得知民調大勝後，心情相當興奮，晚上可能會太開心睡不著，不過也開始擔憂接下來的選戰，恐怕面對綠營抹黑攻擊、製造問題，真替韓國瑜心疼；他每天做得要死，連吃飯的時間幾乎都沒有，快瘦成皮包骨了，還被說成沒有在做事，令人相當氣憤。

(中時 )