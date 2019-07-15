布蘭登堡門是柏林的象徵。圖：業者提供

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搭酷航前往這座藝術科技與特殊歷史緊密交織的城市－柏林，造訪聳立市中心的布蘭登堡門，這裡不僅是柏林的象徵，也見證歐洲重要的歷史；德國國會大廈與一旁的保羅・勒貝大廈絕對是現代和歷史建築並榮的代表。若是知識文青派，代表性的藝文之地博物館島千萬不能錯過！深入旅行德國各地或以柏林為中心周遊鄰近國家，酷航幫民眾節省荷包，壯遊歐洲。

酷選浪漫－雅典開航邁入第三年，探訪世界文化遺產中的雅典衛城和帕德嫩神廟，深入其境你將沈浸在古希臘神話故事並讚嘆高深的古典建築技術。雅典同時也是個理想的跳島出發地，可以前往希臘愛琴海上美麗的米科諾斯島、聖托里尼島、羅德島、薩摩斯島等擁有各種不同樣貌的美麗島嶼，緩緩漫步在浪漫之地，享受最美好的時光。

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