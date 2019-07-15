「病人自主權利法」今年1月6日正式上路，台北市立聯合醫院現已有1000位民眾透過門診預約、住院期間安排諮商或申請在宅諮商的方式完成需自費的預立醫療照護諮商，但身心障礙等弱勢，癌症等重症患者卻不到10％。為進一步推廣預立醫療，聯醫表示，即日起除原本的低收入戶、中低收入戶外，身心障弱勢及重症患者也可免費申請預立醫療。

《病人自主權利法》適用對象包括末期病人、不可逆轉昏迷、永久性植物人、極重度失智及其他政府公告重症之一，民眾簽署預立醫療後，未來發生上述臨床條件時，即可按照預立醫療決定「不接受維持生命治療」及「不接受人工營養及流體餵養」。

根據衛生局統計，1000名意願人中，6成為女性，4成男性；而年齡層以50到79歲最多，占7成，不過，僅7％的意願人為低收入戶、中低收入戶或領有身心障礙證明，其中更只有不到1成的意願人為罹患癌症、失智症、心肺肝腎衰竭等重症的高需求族群。

聯醫分析，目前一般醫院預立醫療諮詢費價錢約在3500元左右，若全家人都有意願諮商，一次性花費至少高達萬元，對社會弱勢及堪稱「病人」的族群是一筆不小的負擔，因此仍有許多民眾對預立醫療照護諮商裹足不前。

聯醫進一步說明， 針對「身心障礙者」、「重大傷病換者」、「末期病人」及「臨床失智症評估量表0.5分以上」以及「台北市列冊獨居長者」、「台北是列冊街友」等高需求對象，聯合醫院將提供預立醫療照護咨商費用補助，第一位諮商費2250 元，鼓勵民眾帶家人進行諮商，因此第二位（以上）諮商費800元，期盼取消自費負擔的門檻，鼓勵民眾提早為善終醫療做準備。

(中時 )