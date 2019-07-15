韓國瑜630到竹蓮寺參拜時，受到前議長謝文進（右）和現任議長許修睿（左）等藍軍議員的表態支持。（羅浚濱翻攝）

高雄市長韓國瑜15日在國民黨總統黨內初選民調勝出，新竹市議會國民黨黨團在民調出爐後發表聲明，強調尊重民調結果，力挺初選出線的總統候選人韓國瑜，並將盡全力輔選力拼2020拿回執政權，重返執政。

韓國瑜6月30日在新竹最後1場初選封關造勢活動前到竹蓮寺參拜，受到市議會議長許修睿、副議長余邦彥等多數黨籍議員熱情接待，連同前議長謝文進，都表態支持韓國瑜，不過也有極少數黨籍議員是支持郭台銘。

市議員陳治雄、羅文熾、黃美慧、吳青山及陳慶齡等國民黨議員，在副議長室觀看中天在中央黨部直播5家民調公司公布的民調結果，都說韓國瑜一定勝出，發現郭台銘和朱立倫2人民調支持率加總，才等同於韓國瑜的支持率。

竹市藍軍議員普遍認為，韓國瑜以44.8％的支持率，壓倒性大贏郭台銘，郭已完全失去脫黨參選總統的合理性和正當性，黨中央只要依據民調結果順利提名韓國瑜參選2020總統，才能打出藍營團結勝選氣勢。

議長許修睿、副議長余邦彥及黨團書記長張祖琰，以議會國民黨團名義發表聲明，強調初選告一段落，接下來如何團結，拿回執政才是最重要的，新竹市議會國民黨團責無旁貸，將與韓國瑜總統候選人共同努力，拿回2020執政權。

(中時 )