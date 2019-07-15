大陸第一艘完全自製的航空母艦002號(西方普遍稱001A)，將無法及時完成海上試航，這也表示它來不及在10月1日前成軍，也就無法參與中華人民共和國成立70週年的相關活動。

俄國衛星網報導，匿名的軍方人士告訴南華早報，自製航艦的海上試航不算順利，無法在10月1日達到初始作戰能力，現在的時間表延到年底前完成。

消息人士補充說：「我對這樣的結果自然感到失望，不過它也不列在十一慶典清單上。重要的是，這艘船需要完成仔細而全面的測試，才能證明它是真正作戰艦。

大陸海軍專家李杰說，中共中央軍事委員會（CMC）最近為重點軍事裝備的測試，制定了更高的標準。他說：「CMC要求所有新武器必須經過一系列嚴格的測試和試驗，不允許為了報捷報而匆匆通過，因此不會硬性規定一定要在某個日期完成。」

002航艦排水65,000噸，它於2017年4月下水，此後至少進行了6趟的海上試航。但是，它還沒有達到「初始作運行與作戰能力」的要求。

李杰解釋，一些電子戰系統和新設備在測試的過程中又更新換代，需要重新改造升級，也就多花了一些時間。但即使是現在，也沒有人確定新航艦己經成為真正的戰鬥裝備。」

根據軍事專家、前海軍新江艦艦長呂禮詩的說法，中國人民解放軍海軍目前把資源重點擺在航空母艦週邊的打擊群，也就是支持與保護航艦的護衛軍艦和補給軍艦。

呂禮詩說：「相對於航空母艦，他們更在乎驅逐艦、護衛艦、潛艦和補給艦。隨著新型055型大型飛彈驅逐艦於4月服役，艦隊戰鬥群的總體戰力得到了提升，他們選擇在海上航行的水域進行演習，包括台灣，日本和韓國的通信雷達系統都無法發現它們。」

055型是中共最大型的飛彈逐艦，排水量達到12000噸，大陸網民稱為「萬噸大驅」，北約稱為「任海級巡洋艦」(RENHAI-class Cruiser)，首艦為南昌號，後續還會再造5艘，總數6艘。

(中時電子報)