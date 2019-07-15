新竹市推動「戶政行動化」超方便！鄭姓民眾的母親患有失智，身分證與健保卡遺失，不願出門拍照補辦證件，導致無法就診，香山戶政所接獲求助，派專人前往服務，馬上解決煩惱。

民政處指出，戶政行動化不論是結婚、身分證補發或申請印鑑證明等，只要市民行動不便，無法到戶政事務所親辦，就可申請專員到府，戶所可運用行動載具，快速查證民眾資料，就地辦理所需服務。

香山戶政所日據接獲鄭姓眾民眾電話，得知他要帶高齡失智的母親就醫，發現母親的健保卡和身分證遺失，必須補辦證件，但母親不願拍照，聽到要出門就將自己反鎖房內，讓家人極為苦惱。

香山戶所承辦人立刻到府服務，運用行動載具以「戶政行動化」完成戶籍登記，快速為鄭母補辦身份證，並完成健保卡通報補發，讓鄭姓民眾鬆了一口氣，也感謝政府推動長照2.0計畫。

香山戶政事務所主任柳劍山表示，65歲以上老人、在家照顧嬰幼兒、身心障礙及重大傷病等民眾，若欲獨自出門洽公有一定難度，市府自2016年8月起推動戶政行動化到府服務，迄今共受理268件。

民政處表示，戶所運用行動載具，快速查證民眾資料，並對行動不便無法親至戶所申辦戶政業務者，提供到府（院）服務，有需要的市民可向戶所提出申請。

(中時 )