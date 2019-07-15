計程車遭乘客搶劫4700跳車 馬上就gg 16:232019/07/15 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 張姓計程車司機今下午2時許，載客行經國道3號北46公里路段時，遭後座乘客掏出菜刀抵脖，搶劫身上4700現金後跳車逃逸，警方獲報後趕到現場，發現行搶男子徘徊路肩，立即將他上銬帶回，全案由樹林分隊及刑事組偵辦中。 國道警方表示，該名乘客行搶後，將菜刀丟棄在計程車上跳車逃逸，打算沿著路肩找尋高速公路出口方向，所幸警方火速到場攔截，並在他身上搜出搶劫來的現金4700元，正在進一步了解犯案動機中。 (中時 ) #搶劫 #國道 #警方 #計程車 #乘客 也許您會感興趣 推薦閱讀 金門牛隻野外走失 警方連找2天尋獲 10:542019/07/11 生活 平潭直航高雄 海峽號首航滿載遊客 04:102019/07/12 兩岸新聞 騎士國道逆向 與轎車對撞身亡 09:262019/07/12 社會 金門警方推有氧戰鬥 邀青少年揮灑青春 16:342019/07/12 生活 加航遇亂流驚魂 機上37人受傷 20:502019/07/12 國際 港女手機掉小黃 新莊警1小時尋回 00:252019/07/13 社會 國道水泥車撞4自小客 7歲童傷重不治 14:272019/07/13 社會 國道3號追撞車禍 家族出遊7歲男童不治 04:102019/07/14 社會新聞 香港「傳媒工會」靜默遊行 要警方尊重新聞自由 13:142019/07/14 兩岸 香港「沙田大遊行」引發警民對峙 警方晚間開始清場 22:212019/07/14 兩岸 社會熱門新聞 情侶超商「女上男下」激吻 妹子翹臀超誘人 - 社會 40歲女教授出差偷情 老公逮到400萬和解 - 社會 九把刀被吼移車事件 中市警加強取締擋路車 - 刑案 - 中時 獨》空軍今年第7起自戕 又有小兵跳愛河 - 社會 愛約砲星座排行榜 「肉慾狂魔」天蠍只排第3！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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