張姓計程車司機今下午2時許，載客行經國道3號北46公里路段時，遭後座乘客掏出菜刀抵脖，搶劫身上4700現金後跳車逃逸，警方獲報後趕到現場，發現行搶男子徘徊路肩，立即將他上銬帶回，全案由樹林分隊及刑事組偵辦中。

國道警方表示，該名乘客行搶後，將菜刀丟棄在計程車上跳車逃逸，打算沿著路肩找尋高速公路出口方向，所幸警方火速到場攔截，並在他身上搜出搶劫來的現金4700元，正在進一步了解犯案動機中。

(中時 )