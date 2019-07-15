台北市復興南路「吉馬陳蚵仔麵線」旗艦店。(吉馬陳提供)

眾星雲集剪綵慶吉馬陳開幕。(吉馬陳提供)

曾經捧紅鳳飛飛、葉啟田、江蕙、詹雅雯在內等天王天后的唱片界推手陳維祥，歷經唱片業不景氣，這幾年轉換跑道，轉戰美食界曾一度收攤的他，再度重出江湖，改賣「五星級」蚵仔麵線。

陳維祥以前是吉馬、大信唱片老闆，當年捧紅許多台語歌唱界的天王天后，可以說是「喊水會結凍」。之後唱片業不景氣，陳維祥這些年轉換跑道跨足美食也做出心得，7月在台北市復興南路市民大道口，開設「吉馬陳蚵仔麵線」旗艦店，要用「五星級」的蚵仔麵線，插旗台北市忠孝復興商圈。

符合現在最夯的「庶民經濟」，陳維祥說，蚵仔麵線可稱得上是台灣最受歡迎的傳統小吃，上自商賈將相，下至市井小民，都無法抵擋它的魅力。陳維祥自誇一碗熱騰騰的麵線，撒上大顆鮮美的蚵仔和大腸，加上黑醋、蒜泥，簡直好吃到翻天。7月13日開幕當天，現場大排長龍，包括羅時豐、小彬彬父子檔、林玉紫、陳伶宣、夏米亞等多位藝人都到場祝賀。

從小在海邊長大的陳維祥說，蚵仔本身營養價值高，他特別找來五星級飯店主廚組成團隊研發，麵線全部手工製作，蚵仔則是每天清晨從嘉義東石沿海產地直送，大腸是選質地最佳的大腸頭部位，將這些材料放入熬煮12小時以上的高湯內，是美味秘訣。他保證「絕對是全世界最好吃的蚵仔麵線！」陳維祥也開放加盟，未來要不斷展店，希望能把台灣蚵仔麵線的美味推廣到全世界。

吉馬陳蚵仔麵線大王地址：復興南路一段73號

(中時電子報)