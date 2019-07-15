台中豐原的「豐富專案」在苦等10年、歷經3任市長後，15日終於開工動土，台中市長盧秀燕指出，重新規畫豐原國民運動中心、金融服務專區及商業區等，以區段徵收方式辦理整體開發，面積達5.51公頃，將再次活化豐原地區。

豐富專案區段徵收工程15日舉行開工動土典禮，包括盧秀燕、內政部土地重劃工程處長李舜民、立法委員江啟臣、市議員王朝坤、張瀞分、陳本添、地政局長吳存金、運動局長李昱叡、建設局長陳大田、經發局長高禩翔、新聞局長吳皇昇、豐原區長徐照山和多位里長均到場見證。

「等了10多年終於開工！」盧秀燕表示，豐富專案從前市長胡志強時代就開始爭取，感謝江啟臣委員、市議員不分黨派支持，全力協助專案推動。未來規畫豐富開發案兼具多功能，設計金融服務專區、國民運動中心、住宅及商業區和滯洪池等，將讓豐原地區再次活化。

江啟臣表示，大豐原地區至今仍沒有一座溫水游泳池，豐原不能再等、豐富專案不能再延宕，希望透過豐富專案為豐原注入新資源，讓地方擁有新的活力與動力。

地政局表示，「豐富專案」位於中正路與豐原大道交會處，前身主要為陸軍豐原營區(台中聯合甲級保修廠)，總開發面積5.51公頃，自2017年5月公告辦理區段徵收，無償取得道路、綠地及體育場用地等公共設施用地。

豐富專案區段徵收定位為帶動豐原發展的門戶新核心區，區內金融服務專用區經重新再定位，將由經濟發展局進行整體規畫，並配合豐原國民運動中心的建置，引進體驗型運動服務業及運動相關策略性產業，未來整體完工後，可望帶動豐原區在地經濟發展效益。

(中時 )