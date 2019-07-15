台中市府將在西屯區中義市場舉辦「買進好市」行銷活動，但官網宣傳錯誤連連，市議員林祈烽批評「市府螺絲鬆了？」（盧金足攝）

台中市府21日將在西屯區中義市場舉辦「買進好市」行銷活動，官網宣傳錯誤連連，位在何德里的中義市場寫成「何安里」，地址順序西屯區的區名排在里名之後，市議員林祈烽批評「實在有夠離譜！」質疑市府螺絲鬆了？經發局表示，何德里誤植為何安里，已通知廠商更正網頁資料，區名與里名順序錯誤，確是校對及作業疏失。

林祈烽表示，台中市府經發局108年度傳統市場暨名攤名產行銷計畫活動「吃X玩．愛菜市」熱鬧展開，日前推出一系列「市集名攤行銷活動」，針對傳統市集、海線市場、知名夜市等，推出輕旅行、文史導覽、購物促銷、集點摸彩、親子廚藝競賽等精彩活動，從7月至10月，每月一個活動主題，首場促銷活動於7月21日選在西屯區中義市場舉辦。

但最近何德里里民收到市府活動宣傳貼圖，發現里內中義市場地址，竟被「搬」到何安里，而且西屯區名還在何安里後面，一連串錯誤，讓很多里民看了都傻眼，向市府反應修正。

市府修改後，「中義市場」地址改回何德里，區名的位置還是一樣沒有變，市民大嘆，市府更正一個口令一個動作，幾十年前的舊資料都未變更，地址誤植鬧笑話。

林祈烽看到市府傳來的圖片，直呼「錯的太誇張了！」早期何安里因人口增加快速，市府在4期重畫時就分為何安、何源、何德與何仁4個里，宣傳活動的海報，市府官員和相關單位難道沒人校對？

更扯的是，市民都反應了，地址卻只有改里名，區名和里名的位置錯誤也不會更改正，林祈烽指著海報說「新市府整個團隊都還在狀況外？」

對此，經發局表示，7月上旬海報印製發送各市場後，中義市場管理室即聯繫市府，提醒何德里誤植為何安里，經發局也立即通知廠商更正網頁資料。

對西屯區名與里名對應順序錯誤，臉書粉絲專頁、活動海報檔案誤用為舊檔等校對及作業疏失，經發局感謝外界指正

，未來對宣傳文宣將更謹慎核對，避免此類問題再度發生。

(中時 )