以兒童台「葡萄姊姊」身分出道並嶄露頭角的女星米可白，轉型成功進軍演藝圈，在綜藝節目及戲劇領域皆有不錯的表現，2014年感情也開花結果，嫁給身家破億的尾牙天王謝銘傑，婚後仍持續演藝工作，甚至更加努力，沒想到多年來的辛苦工作也讓健康亮紅燈，醫生診斷出才30歲的她肩頸退化，猶如50歲的人，建議她動手術置換人工關節。

米可白今天在臉書po文，透露跟正在拍攝的劇組請假，跑了趟大醫院的神經外科，想找到手酸麻無力的原因，然醫生帶來不太樂觀的結果，表示她肩頸退化猶如半百老人，加上骨刺可能因撞擊關係位移，導致壓迫神經，要解決這病況，「他建議我5.6節要換人工，才不會讓左手無力問題變嚴重」。

而米可白不僅手部有問題，左半身活動起來也不太靈活，醫生說這個需要再加休養，好好照顧身體，但是「我還有30本劇本沒拍完⋯離殺青日有點距離」，因此米可白看完醫生去買了個保護頸部的項圈，下午還是回到片場拍戲，也接受網友勸告關於置換人工關節的風險，只能先做復健再說。

(中時電子報)