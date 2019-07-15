▲郭台銘上月17日由妻子曾馨瑩陪同返回南投造勢，當時南投縣長林明溱不但全程作陪，公開力挺南投女婿郭台銘並一起比出我愛南投。（楊樹煌攝）

國民黨總統初選民調出爐，高雄市長韓國瑜以44.805％支持度大勝鴻海前董事長郭台銘的２7.730％，將代表國民黨角逐2020總統選戰，曾表態力挺南投女婿郭台銘的南投縣長林明溱，今15日表示，他是國民黨員，定會全力支持黨提名人的總統候選人。

郭台銘上月17日以南投女婿的身份，由妻子曾馨瑩陪同返回南投故鄉造勢，曾公開力挺南投女婿郭台銘的南投縣長林明溱，不但全程作陪，在與產業座談時，林縣長並指總統讓郭台銘當選，才能為台灣經濟打拼，只有他懂得企業的心聲，一例一休也會適切修法，讓台灣經濟變好，大家有錢賺，更能協助南投經濟與觀光發展，最後並帶領與會人士高呼「郭台銘，凍蒜」。

今天初選結果公佈，韓國瑜民調遙遙領先其他競爭對手，確定由韓國瑜出線，林縣長則表示，韓國瑜未來將成為國民黨提名的人選，他是國民黨員，當然一定會全力支持，因為這是人民的決定，黨內同志更要全力支持黨提名人選。

對於郭台銘無法出線，林縣長表示惋惜，不過林縣長也呼籲郭台銘初選已結束，盼他也能遵守遊戲規則，切莫脫黨參選，因由過去諸多例子可見，少有脫黨參選成功的，值得審慎考慮，不要意義用事；同時林縣長也期盼其他參加初選的人都應放下成見，勿再攻擊或謾罵，唯有大家同心協力，團結一致支持黨提名的總統候選人，才能打敗腐敗的民進黨，讓政黨再次輪替，台灣才會有希望。

此外林明溱也建議韓國瑜，能將初選時其他參選人好的政見都納入未來國政方針的政見，如郭台銘的0至6歲小朋友都由國家來養，解決少子化的問題，就是很好的政見，值得參考，並列為重要政見。

(中時 )