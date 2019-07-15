護理系實習學生陪伴長者進行非藥物療程，減緩失智老化。（許家寧攝）

慈科大瑞智憶學苑周一到周五天，上下班時段提供失智長者照服務。（許家寧攝）

每一個長者都有專屬聯絡簿，宛如小型「托老所」。（許家寧攝）

失智了，透過活動參與和社交互動延緩認知退化。（許家寧攝）

高齡92歲的楊阿嬤喜歡動手參加體驗課程，自理能力比以往好。（許家寧攝）

花蓮縣內失智人口突破千人，慈濟科技大學設立花蓮首座大專院校失智社區服務據點，比照上下課時段，由護理系學生進行實習照護，協助各種治療課程，減緩失智老化，還有老人專屬聯絡簿，宛如社區托老所，讓以往全天候照顧失智長者家屬稍獲喘息時間。

花蓮縣預估超過4000名失智人口，卻僅有1000多人確診病患，縣府衛生局設立27個失智社區服務據點，慈科大就有三處，其中校內「瑞智憶學苑」讓長者到學校上課，透過認知課程、伸展身體，還設計園藝、音樂等非藥物療法，豐富失智長輩生活。

目前校內有9位平均83歲的失智長者，透過活動參與和社交互動來延緩認知退化，長照與護理系實習學生會觀察老人家的參與活動、配合程度，每個人還有專屬的聯絡簿，每天紀錄阿公阿嬤的精神、情緒、進食和服藥狀況，與家屬相互提醒和回饋。

家屬楊小丹說，92歲的失智母親是最年長的成員，以前都是由自己和姊姊24小時輪流照顧，老師和學生照顧很用心，讓媽媽越來越有安全感，家屬也能放心外出辦事或休息，有一次傍晚五點下課來接送，還被媽媽抱怨「怎麼這麼早來啊？」

慈濟科大除校內服務據點外，分別在秀林鄉佳民村、吉安鄉福興村成立照護據點，未來預計將可服務20多個失智老人，而經費主要來自教務部和衛生局，家屬完全不用花費一毛錢，午休還有電動沙發可平躺午休，簡直一點不輸給五星級養生村。

(中時 )