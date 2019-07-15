台中市府配合中央推動「計程車服務提升輔導方案」，第一波老舊計程車汰舊換新補助已有245名駕駛提出申請，第二波補助自即日起至7月31日止，擴大提供車齡滿10年以上老舊計程車申請，購買燃油（含油氣混合）計程車每輛補助15萬元、油電混合車每輛補助25萬元、電動車每輛補助35萬元，請符合資格且有換車需求的計程車駕駛盡快申請。

交通局長葉昭甫指出，今年第二波老舊計程車汰舊換新補助，針對2009年6月以前出廠的車輛，且於今年6月30日前在公路監理機關登記列管牌照在案的計程車（不含已報停、繳銷、吊銷、註銷之車輛），補助對象為個人計程車駕駛人、合作社計程車駕駛人及計程車公司（行號）之自備車輛參與經營的駕駛人。

符合資格的中市計程車駕駛人請檢附計程車行照、職業駕照、駕駛人執業登記證等影本，於辦公時間至市府交通局申請，或以郵寄申請，截止日期以郵戳為憑。

葉昭甫表示，降低空氣汙染是市長盧秀燕的重要政策，也是市民引頸期盼的生活改善項目，市府除積極推動低汙染、省能源、智慧化的軌道運輸系統，在電動公車數量也是全國第一，希望為市民提供一個安全舒適、環保且共生共榮的永續運輸城市。市府配合交通部老舊計程車汰舊換新政策，鼓勵使用年限較久的計程車添購新車，除有更安全的執業環境，也可讓乘客更滿意。

交通局統計第一階段補助申請人數相當踴躍，截至今年6月底已有245名駕駛提出申請，第二階段有意申請的計程車駕駛人務必於7月31日前提出申請，審核結果將公布於公路總局網站並書面通知申請人。

(中時 )