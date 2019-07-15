夏宇禾睽違八點檔四年後加入民視《大時代》，飾演個性善解人意的「李志琳」，她為這角色做了不少突破性演出，除了出場戲在瀑布下對第一次合作的黃文星進行口對口人工呼吸，最近還穿上深V新娘禮服，好身材一覽無遺，不僅對戲的黃文星苦惱自曝「眼神都不敢亂飄」，何豪傑也直呼：「這個好身材讓大家都消暑了！」夏宇禾坦言這的確是她拍戲以來最大尺度！

原來劇中安排她跟黃文星飾演的冠中去婚紗店挑禮服，沒想到店員要求她試穿，正好被何豪傑跟茵芙巧遇；夏宇禾表示，這是她第三次為戲穿禮服，因為有了前兩次的經驗，這一次非常迅速就挑到適合自己的婚紗，只是沒想到禮服尺度這麼大，當天換上這套禮服一出場，大家就驚呼連連，連導演也說「這樣大家無法專心拍戲喔」，惹來現場笑聲不斷。

夏宇禾回想當天穿上禮服出來面對大家時，真的很害羞。她的另一位搭檔黃文星被導演直誇「真的是專業演員」。原來從夏宇禾一換上禮服後，黃文星就不敢正眼看她，對戲時，雙眼只敢對著夏宇禾眼睛，整場戲終於順利完成後，導演喃喃自語看著螢幕裡的夏宇禾說「這到底要怎麼拍？」然後轉過頭來問黃文星：「你剛剛怎麼演的？真心太佩服！」讓他哭笑不得。

夏宇禾表示，八點檔的魅力真的很大，前陣子去百貨公司還被櫃姐誇讚「本人比電視上還美」，在家穿休閒服裝倒垃圾也被同社區婆媽認出，直說現在出門真的不能隨便亂穿。

(中時 )