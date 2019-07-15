台灣職業女網一姐謝淑薇特別的打法，不只讓她在單打賽事擊敗過前任、現任世界球后，雙打賽場也有相當出色的表現，繼2013年溫網、2014年法網之後，在2019年溫網勇奪個人生涯第3座四大滿貫賽女雙冠軍，更幫助捷克籍搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）贏得此生第1座四大賽女雙金盃，最新世界排名也將首度登上女雙世界第一寶座。

「我的天哪！想不到可以用哪個字形容我現在感受。」史崔可娃說，「現在感覺有點不真實，同時也覺得很美好。」

謝淑薇(右)和搭檔史崔可娃開心慶祝溫網女雙奪冠。(美聯社)

史崔可娃不忘感謝隊友謝淑薇carry她，補充：「淑薇協助我爬上世界第一，對她有說不完的感謝，我再一次感覺不真實又很奇妙。我今年的目標就是要成為世界第一，而這是一個很遠大的目標，如今達成了，又是在這麼一個美好時刻、經典賽事及我最愛的地方，真的好像童話故事，這兩周是我永難忘懷的美好時刻。」

史崔可娃也分享了她和謝淑薇相處的狀況，「一開始當我們一起踏上球場時，就很開心的笑著、享受比賽，整個賽事都保持這樣的愉快心情，我覺得這應該也是我們能夠表現這麼好的關鍵之一。」

謝淑薇則說：「我們滿場飛啊！不斷接下對方的回擊，打起來非常有趣，每一分都要相當努力拚戰才能拿下。」

(中時電子報)