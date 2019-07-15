泰籍移工阿財（右）為照顧故鄉幼子，期滿後滯留台灣工作，因氣喘發作病倒路旁，移民署南市專勤隊雖查獲他非法滯台，仍協助就醫，待出院後再行遣返，結束他流浪人生。（莊曜聰翻攝）

泰籍男子阿財為照顧家中幼子，來台工作簽證期滿後逃離原單位，在外流浪打零工，前後滯留台灣長達7年時間，因氣喘病發作倒臥台南街頭，病況嚴重需要插管治療，但因身分不明醫院無法處理，移民署台南市專勤隊前往確認身分，並委請醫院提供適切醫療，救了阿財一命，等身體康復後將他遣返，結束流浪人生。

南市專勤隊指出，泰國籍的阿財因為家境不好，7年前到台灣一間傳統產業工廠工作，原本希望能改善家中環境，但沒想到橫生變故，老家父母相繼過世，妻子也離家出走，留下1名幼子交由兄長代為撫養，他除了賣命工作外，還聽信同鄉慫恿，2年約滿到期後逕自逃離，四處打零工只希望能多賺點錢寄回老家。

過了5年的逃逸生活，因為過度勞累加上生病也不敢就醫，原本就有氣喘毛病阿財日前突然發作，在台南街頭路倒，路人發現後報警送醫，院方通報南市專勤隊前來處理並給予醫療協助，查驗身分後發現他是失聯移工，依法須遣返，但養病期間也找來社工、仲介公司及泰國經貿報事處前來訪視及提供必要協助，讓他能安心靜養。

7月上旬阿財身體好轉後，南市專勤隊安排他返國事宜，來台多年的阿財終於能夠返家與孩子及親人團聚，對於相關單位的協助及台灣人的人情味，讓他感觸頗深，也充滿感謝。

(中時 )